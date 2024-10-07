Свыше 30 детсадов отремонтировали и построили в Подмосковье с начала года

Строительство и капитальный ремонт детских учреждений в Подмосковье находятся под постоянным вниманием депутатов Мособлдумы. Как отметил председатель парламента Игорь Брынцалов, важно обеспечивать высокое качество работ и соблюдение сроков на всех объектах.

По его словам, депутаты стараются открыть как можно больше новых и отремонтированных детских садов к началу учебного года, что является символичным событием. В этом году к сентябрю открыли 31 детский сад: десять из них новые, а 21 — после капитального ремонта.

«Еще два учреждения обновим до конца года. Из бюджета Московской области на эти цели выделили свыше 10 миллиардов рублей», — рассказал Брынцалов.

Брынцалов также отметил, что в Балашихе в этом году открылись три новых детских сада, а один подвергся капитальному ремонту. В рамках своей рабочей поездки в округ он посетил два учреждения, чтобы узнать мнение сотрудников и маленьких воспитанников о проделанной работе.

Спикер парламента побывал в детском саду «Улыбка», расположенном в микрорайоне Железнодорожный. Это здание, построенное в 1968 году, нуждалось в капитальном ремонте, о чем неоднократно сообщали местные жители. Игорь Брынцалов напомнил, что работы проводились в рамках президентской программы капитального ремонта образовательных учреждений, для чего выделили свыше 233,5 миллиона рублей, из которых 161 миллион пришёл из регионального бюджета.

По его словам, реновация объекта оказалось сложной задачей. Фактически сад построили заново, сохранив лишь фундамент и стены. Внутри полностью обновили все помещения. Группы размещены с комфортом — в «Улыбке» функционирует восемь групп, предназначенных для более чем 200 детей.

Теперь детский сад выглядит современно и привлекательно. Перемены вызывают радость не только у дошкольников, но и у воспитателей.

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