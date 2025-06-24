Свыше 3 тысячи подъездов отремонтировали в домах Подмосковья в мае

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

В мае коммунальные службы Подмосковье отремонтировали более трех тысяч подъездов в многоквартирных домах. Многие из них привели в порядок по заявкам жителей.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов, больше всего подъездов отремонтировали в Балашихе, Химках и Красногорске.

«Добавлю, что ремонт должен осуществляться управляющими организациями каждые пять лет, а в некоторых случаях эта периодичность сокращается до трех», — сказал он.

В подъездах заменили окна, входные двери, отремонтировали полы, покрасили стены и потолки, обновили светильники и почтовые ящики.

Жителям напомнили, что сообщить о необходимости ремонта можно через ЕДДС и территориальные отделы ведомства.