Свыше 3 тысяч жителей Подмосковья проверили здоровье в парках с начала лета

Свыше 300 жителей Подмосковья проверили здоровье на акции в парках в минувшие выходные. Всего с начала лета с врачами проконсультировались три тысячи человек.

25 и 26 июля в Подмосковье прошла профилактическая акция «Проверь свое здоровье в парке». Мобильные медицинские пункты работали на общественных пространствах 25 городских округов, включая Балашиху, Люберцы, Лобню и Электросталь. Жители старше 18 лет могли пройти бесплатное обследование без предварительной записи.

По информации заместителя председателя правительства региона и министра здравоохранения Максима Забелина, за два дня профилактические осмотры прошли 342 человека, причем наибольшее количество участников — 97 — зафиксировано в Дубне. Всего же с начала летнего сезона эту возможность использовали уже более трех тысяч жителей области.

При выявлении отклонений пациентов направляют в поликлиники для углубленной диагностики. Результаты осмотра загружаются в электронные медкарты и становятся доступны в личном кабинете на портале «Здоровье». Медики подчеркивают, что регулярные профилактические проверки позволяют обнаружить патологии на начальных этапах, когда терапия дает наилучшие результаты.