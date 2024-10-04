Свыше 3 тысяч жителей Подмосковья перевели дачные дома в статус жилых с января

Расположенную в СНТ недвижимость можно перевести в статус жилой в Подмосковье. С начала года эту услугу получили 3,4 тысячи человек.

Как рассказали в подмосковном Минимуществе, перевести в статус жилых можно постройки на территории СНТ и на участках с видом разрешенного использования «ведение садоводства». Услугу оказывают в течение 13 дней.

Такой статус дает возможность владельцам присваивать адрес, зарегистрироваться по месту жительства, оформить налоговый вычет, оплачивать ЖКХ по льготным тарифам и другие преимущества.

Кроме того, в Подмосковье упростили процедуру газификации в СНТ — сети проводят до границ земельных участков.

Подать заявку на регистрацию недвижимости можно через «Госуслуги». При положительном заключении администрация направит решение заявителю.

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