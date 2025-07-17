Свыше 3 тысяч жителей Подмосковья оформили выплаты по уходу за инвалидами с января

В Подмосковье доступно дистанционное оформление выплат по уходу за инвалидами. С начала года электронной услугой воспользовались свыше 3,5 тысячи жителей региона.

Право на получение выплаты имеют граждане, ухаживающие за инвалидами первой и второй групп, которые признаны нуждающимися в стационарном социальном обслуживании и зарегистрированы на территории Московской области.

Подать заявление могут неработающие жители региона, студенты заочной формы обучения, а также лица, работающие удаленно или не более двух часов в день. Важное условие — возраст заявителя должен быть от 18 до 65 лет.

Для оформления выплаты необходимо заполнить на сайте госуслуг электронную форму и приложить все необходимые документы.

Важно отметить, что выплата назначается на шесть месяцев, после чего необходимо подать заявку на продление.

Услугу предоставляют в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».