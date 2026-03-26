Свыше 3 тысяч заявок на справки центров занятости подали в Подмосковье с января

В Подмосковье можно онлайн подать заявление на получение справок из центров занятости. С начала года этой возможностью воспользовались более 3,3 тысячи раз, рассказали в областном Мингосуправления.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Документы» — «Справки и выписки» — «Выдача справок ЦЗН по запросам гражданам». Ее предоставляют бесплатно в течение одного рабочего дня.

При заполнении онлайн-формы необходимо выбрать одну или несколько справок.

Если ранее заявитель был зарегистрирован как безработный, то можно получить три вида документов: об отсутствии регистрации в органах службы занятости, об оказании соцподдержки, а также для лиц, обратившихся за пособием по уходу за ребенком.

Для тех, кто уже получал статус безработного, можно оформить четыре документа: о регистрации в органах службы занятости, о сохранении средней зарплаты за третий месяц после увольнения, о социальных выплатах в период безработицы, о периодах безработицы, засчитываемых в трудовой стаж.