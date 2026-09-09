Свыше 3 тысяч вожатых Подмосковья получили опыт работы с детьми летом

Более трех тысяч участников студенческих отрядов Подмосковья завершили летний трудовой сезон. Они работали в 14 детских лагерях региона, в том числе в центре «Авангард», а также участвовали во всероссийских проектах и трудились в крупных детских центрах России и Белоруссии.

До начала работы будущие вожатые проходят подготовку в Школах вожатых и на профильных интенсивах, после чего сдают итоговый экзамен. На занятиях они учатся организовывать коллектив, проводить мероприятия, решать конфликтные ситуации, обеспечивать безопасность и находить подход к детям разных возрастов.

Работа в отрядах позволяет студентам одновременно получать профессиональный опыт и официально трудиться летом. В зависимости от лагеря, продолжительности смены и условий работы вожатые получают от 30 до 70 тысяч рублей за смену.

География работы педагогических отрядов вышла за пределы региона. Вожатые из Подмосковья трудились во всероссийских детских центрах «Океан» и «Орленок», Национальном детском центре «Зубренок» в Белоруссии, а также в составе всероссийских студенческих педагогических отрядов «Гагарин» и «Дельфин.ru». Такой опыт помогает участникам знакомиться с разными форматами организации детского отдыха и обмениваться практиками с коллегами из других регионов.

Студенческие педагогические отряды остаются одним из основных направлений движения в Московской области. Участие в них позволяет студентам получить опыт работы с детьми и подготовиться к дальнейшей деятельности в сфере образования.