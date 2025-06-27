Свыше 3 тысяч вакансий представили на ярмарке трудоустройства в Подмосковье

С 25 по 27 июня Московская область принимала федеральный этап ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятие посетили около 4,5 тысячи соискателей.

Ярмарку провели не только онлайн, но также на площадках в Химках, Ногинске и Подольске.

«Всего было представлено более 3,5 тысяч вакансий от 130 работодателей региона», — отметил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

Программа мероприятий вышла далеко за рамки традиционного поиска работы. В Химках блогер Константин Нечаев провел мастер-класс, раскрыв подводные камни профессии контент-мейкера. Ногинск стал площадкой для фестиваля профессий и интеллектуального квиза среди студентов, победу в котором одержала команда местного колледжа.

Подольск собрал представителей крупнейших компаний региона на круглом столе, посвященном подготовке квалифицированных кадров. Участники также могли посетить мотивационный тренинг Дениса Бучкина и узнать о перспективах IT-рынка на лекции Юлии Комаровой.

В рамках ярмарки Кадровый центр Подмосковья подписал договоры с организациями «Российские студенческие отряды», «Движение первых» и «Опора России».

«Эти соглашения направлены на обеспечение кадровой потребности предприятий нашего региона. Они позволяют применять индивидуальный подход к подбору кадров для работодателей Московской области. Взаимодействие с молодежными организациями направлено на подбор работы в летний период и на профориентацию подростков», — пояснила директор центра Ольга Пугачева.