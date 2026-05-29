Свыше 3 тысяч учащихся будут сдавать экзамены в Истре

В этом году в экзаменационной кампании примут участие 3059 человек. Из них 2191 — выпускники девятых классов, 782 одиннадцатиклассника, а также 61 выпускник прошлых лет и 25 студентов среднего профессионального образования.

С 1 по 25 июня учащиеся 11-х классов будут сдавать экзамены. Для тех, кто хочет улучшить свои результаты, предусмотрены резервные дни — 8 и 9 июля. Ученики девятых классов начнут экзамены с 2 июня и завершат их 6 июля. Результаты экзаменов обрабатываются, проверяются и утверждаются в течение двух недель после их проведения.

В 2026 году в Истре и по всей Московской области вводится новый порядок сдачи ОГЭ. Ученики девятых классов, которые планируют продолжить обучение в колледжах или техникумах, сдают только два обязательных предмета: русский язык и математику. Тем, кто собирается продолжить обучение в 10-м и 11 -м классах, необходимо пройти аттестацию по четырем дисциплинам: два обязательных предмета и два предмета по выбору.