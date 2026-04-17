Свыше 3 тысяч тракторов задействуют в посевной кампании в Подмосковье
В Московской области подходит к концу этап подготовки сельскохозяйственных предприятий к весенним полевым работам. Уже в ближайшие недели аграрии выйдут в поля, и ключевым фактором успешной кампании остается готовность техники.
В региональном Министерстве сельского хозяйства уточнили, что старт работ наметили на третью декаду апреля. Сейчас в хозяйствах завершается плановый осмотр машинно-тракторного парка.
Специалисты вместе с инспекторами Гостехнадзора проводят комплексную проверку техники, оценивая ее исправность и соответствие требованиям безопасности.
Особое внимание уделяют состоянию двигателей и ходовой части, работе светового оборудования и наличию необходимой документации. Также специалисты проверяют укомплектованность техники средствами пожаротушения и аптечками.
Механизаторы проходят дополнительные инструктажи по технике безопасности перед началом напряженного сезона.
В этом году для проведения полевых работ задействуют значительный парк техники: свыше 3,4 тысячи тракторов, около 840 плугов, примерно 750 культиваторов и комбинированных агрегатов, а также более 600 сеялок.
Ряд хозяйств уже подтвердили полную готовность к выходу в поля. Среди них — предприятие «Емельяновка» в Коломне, которое входит в агрохолдинг «ОСП агро», а также сельхозпроизводители группы компаний «Дмитровские овощи». По итогам проверок их техника полностью соответствует требованиям и готова к сезонной нагрузке.
Подобные инспекции, которые проводят ежегодно, охватывают все сельхозпредприятия региона, обеспечивая стабильное и безопасное проведение посевной кампании.