Свыше 3 тысяч тракторов задействуют в посевной кампании в Подмосковье

В Московской области подходит к концу этап подготовки сельскохозяйственных предприятий к весенним полевым работам. Уже в ближайшие недели аграрии выйдут в поля, и ключевым фактором успешной кампании остается готовность техники.

В региональном Министерстве сельского хозяйства уточнили, что старт работ наметили на третью декаду апреля. Сейчас в хозяйствах завершается плановый осмотр машинно-тракторного парка.

Специалисты вместе с инспекторами Гостехнадзора проводят комплексную проверку техники, оценивая ее исправность и соответствие требованиям безопасности.

Особое внимание уделяют состоянию двигателей и ходовой части, работе светового оборудования и наличию необходимой документации. Также специалисты проверяют укомплектованность техники средствами пожаротушения и аптечками.

Механизаторы проходят дополнительные инструктажи по технике безопасности перед началом напряженного сезона.

В этом году для проведения полевых работ задействуют значительный парк техники: свыше 3,4 тысячи тракторов, около 840 плугов, примерно 750 культиваторов и комбинированных агрегатов, а также более 600 сеялок.

Ряд хозяйств уже подтвердили полную готовность к выходу в поля. Среди них — предприятие «Емельяновка» в Коломне, которое входит в агрохолдинг «ОСП агро», а также сельхозпроизводители группы компаний «Дмитровские овощи». По итогам проверок их техника полностью соответствует требованиям и готова к сезонной нагрузке.

Подобные инспекции, которые проводят ежегодно, охватывают все сельхозпредприятия региона, обеспечивая стабильное и безопасное проведение посевной кампании.