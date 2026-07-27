Свыше 3 тысяч специалистов сферы ЖКХ прошли обучение в Подмосковье с января

С начала года Учебно-курсовой комбинат Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области подготовил 3 175 специалистов для отрасли. Обучение включало программы повышения квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки.

Новые навыки получили 1 042 сотрудника управляющих организаций и 1 803 специалиста ресурсоснабжающих компаний. В рамках обучения 2 456 человек прошли проверку знаний, 466 освоили профессиональную подготовку, 219 повысили квалификацию, а еше 34 прошли переподготовку.

«Сегодня кадровая отрасль ЖКХ — это ключевой объект трансформаций. Мы внедряем в нее цифровые технологии и клиентоцентричность. Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов», — подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

По его словам, особое внимание в рамках занятий уделяют подготовке слесарей, машинистов насосных установок и аппаратчиков химводоочистки.

Среди наиболее популярных программ — оказание первой помощи, безопасное выполнение работ на высоте и в условиях повышенной опасности, использование средств индивидуальной защиты, а также обучение операторов котельных.

Образовательные программы продолжают действовать, ознакомиться с ними можно на сайте Учебно-курсового комбината.