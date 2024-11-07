Свыше 3 тысяч рабочих мест в сфере торговли создали в Подмосковье с января

В Московской области за девять месяцев ввели в эксплуатацию около 158 тысяч квадратных метров торговых площадей с парковками и дополнительными сервисами для покупателей. Как уточнили в Минсельхозе региона, благодаря новым площадям удалось создать более трех тысяч рабочих мест.