Свыше 3 тысяч рабочих мест в сфере торговли создали в Подмосковье с января

Фото: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия МО

В Московской области за девять месяцев ввели в эксплуатацию около 158 тысяч квадратных метров торговых площадей с парковками и дополнительными сервисами для покупателей. Как уточнили в Минсельхозе региона, благодаря новым площадям удалось создать более трех тысяч рабочих мест.

Лидерами среди муниципалитетов стали Богородский округ, Долгопрудный, Раменский округ и Ступино.

Так, в Богородском открылся ТЦ «Рассвет», создавший более 90 рабочих мест и расширивший продуктовые и промтоварные магазины на 1,5 тысячи квадратных метров. В Долгопрудном начал работу ТЦ «Центральный», в Раменском — ТЦ «Атриум». Открытие магазинов «ОБИ» и «Элби» в Ступине добавило 70 новых рабочих мест.

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