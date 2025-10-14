Свыше 3 тысяч рабочих мест создали в 9 жилых комплексах Подмосковья с января

К концу третьего квартала 2025 года группа «Самолет» обеспечила создание свыше трех тысяч новых рабочих мест в новостройках на территории Подмосковья. Такой значительный рост занятости стал возможным благодаря сдаче в эксплуатацию 15 жилых корпусов с коммерческими помещениями на первых этажах и открытию четырех новых школ в жилых комплексах.

Вакансии появились в комплексах «Томилино Парк», «Пятницкие Луга», «Пригород Лесное», «Прибрежный Парк», «Новоград Павлино», «Мытищи Парк», «Квартал Ивакино» и «Квартал Авиаторов».

Там открыли корпуса со стрит-ритейлом, общая площадь которого превысила 24 тысячи квадратных метров. Эти пространства позволили местным жителям как открыть собственный бизнес, так и трудоустроиться по найму.

Свыше 1,5 тысячи рабочих мест заняли специалисты различных профессий: предприниматели, продавцы, бариста, официанты, парикмахеры, повара и многие другие.

Параллельно с развитием торговой инфраструктуры рабочие места создавали и в социальной сфере. С началом учебного года в жилых комплексах «Горки Парк», «Мытищи Парк», «Прибрежный Парк» и «Пригород Лесное» компания открыла новые современные школы, рассчитанные почти на пять тысяч учащихся.

Для качественного образовательного процесса и комфортных условий потребовалось около тысячи сотрудников различных специальностей, в том числе учителей, методистов, секретарей, поваров и медицинских работников.

«Для нас важно, чтобы жители могли не только жить, но и работать, развиваться, проводить досуг рядом с домом. Поэтому в наших проектах мы создаем целостную городскую среду: развиваем социальную, коммерческую и общественную инфраструктуру, обеспечивая доступ к образованию, услугам, работе и отдыху в шаговой доступности от дома», — отметил управляющий директор «Самолет Москва» Арцрун Геворкян.