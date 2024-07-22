Свыше 3 тысяч рабочих мест появится на новых складах в Домодедове

Компания HD Development построит в Домодедове новые здания в составе корпуса «Южный». Там обустроят около 420 тысяч квадратных метров складов и производственных площадей. Получить работу там смогут более трех тысяч человек.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, в проект инвестируют 25-30 миллиардов рублей. Проект реализуют на пересечении трассы М-4 «Дон», Каширского шоссе и ЦКАД. Это позволит доставлять продукцию в любой район Москвы и региона за короткое время.

По словам генерального директора компании Леонида Капрова, предприятие получило разрешение на строительство двух новых корпусов, а том числе морозильного склада площадью более 24 тысяч квадратных метров.

«Этот корпус будет реализован с применением целого ряда инноваций, в том числе разработанных совместно с инженерами и технологами компании EVRAZ STEEL. Кроме того, наша команда начала строить на территории „Южного“ сухой отапливаемый склад площадью 18 тысяч квадратных метров», — рассказал он.

В морозильном комплексе применят балочную систему каркаса кровли. Это позволит увеличить площадь помещения на 1,5 метра и снизить энергозатраты.

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