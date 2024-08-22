Свыше 3 тысяч проверок продуктов кластера «Сырная долина» провели в Подмосковье с января

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, специалисты регулярно проверяют качество и безопасность продукции по физико-химическим и микробиологическим показателям. С начала года они провели 3059 исследований и взяли 697 проб.

Мощность производства сыра в кластере составляет 22,5 тысячи тонн в год, сухой сыворотки — 14,28 тысячи тонн. Резидентами проекта стали предприятия «Сыровар», «Звезда Подмосковья» и «Продмол».

В ведомстве добавили, что регион удерживает лидерские позиции в России по объему производства сыра. В течение последних трех лет в этой отрасли отметили трехкратный рост с 56 тысяч тонн до 154,4 тысячи тонн продукта в год.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».