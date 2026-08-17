Свыше 3 тысяч процедур ЭКО провели в Подмосковье с начала года

Жители Московской области, столкнувшиеся с проблемами при планировании беременности, могут бесплатно пройти экстракорпоральное оплодотворение по полису ОМС. Помощь предоставляют в рамках национального проекта «Семья».

Инструкция по оформлению ЭКО и список необходимых документов опубликованы на сайте областного Министерства здравоохранения.

«С начала года в регионе выполнили уже более трех тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения. Всего в этом году запланировано провести 5,5 тысячи», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Дополнительную информацию о службе родовспоможения можно найти на портале «Стань мамой в Подмосковье» или получить по бесплатному номеру 8 (800) 550-30-03. Единый контактный центр работает ежедневно с 8:00 до 20:00.