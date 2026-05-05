Свыше 3 тысяч мемориалов и памятников очистят в Подмосковье ко Дню Победы

В Московской области проходит масштабная подготовка памятников к празднованию Дня Победы. Сотрудники коммунальных служб и муниципальных учреждений приводят в порядок мемориалы, посвященные событиям Великой Отечественной войны, а также территории вокруг них.

Всего в регионе планируют тщательно очистить более трех тысяч монументов.

Работы выполняют с учетом особенностей каждого объекта: специалисты обращают внимание на материал, из которого изготовлен памятник, и степень его износа. Перед началом очистки специалисты проводят осмотр, во время которого выявляют возможные повреждения, следы коррозии и другие дефекты.

Далее мемориалы аккуратно промывают водой, после чего наносят специальные составы для удаления загрязнений. Эти средства затем смывают струей под давлением, а на завершающем этапе поверхности тщательно вытирают и просушивают, чтобы сохранить их внешний вид и предотвратить повреждения.

В коммунальных службах подчеркивают, что используемые составы безопасны и не наносят вреда материалам, из которых выполнены памятники. Завершить комплекс работ в регионе планируют до 9 мая.