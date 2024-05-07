Свыше 3 тысяч машин эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 12:18 Свыше 3 тысяч машин эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю ЦБДД

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За неделю с улиц Подмосковья эвакуировали свыше 3,1 тысячи машин из-за нарушений правил парковки. Больше всего их оказалось в Красногорске — там убрали 355 автомобилей.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, узнать расположение эвакуированной машины водители могут по телефону Единой справочной службы 112 или на сайте Центра безопасности дорожного движения.

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В ведомстве призвали парковаться правильно, не мешать проезду экстренных служб и спецтехники, а также уважать всеху частников движения.

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