Свыше 3 тысяч машин эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю

В Московской области тщательно следят за соблюдением правил стоянки автомобилей. За минувшую неделю с улиц региона переместили 3322 машины, припаркованные с нарушениями.

Больше всего автомобилей эвакуировали в Мытыщах — 375. Еще 307 машин переместили в Красногорске, 306 — в Ленинском округе, а 264 — в Химках.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призвало водителей не оставлять автомобили на остановках общественного транспорта, не перекрывать въезды во дворы и не препятствовать проезду экстренных служб. Минтранс Подмосковья призывает соблюдать правила парковки, не оставлять транспортные средства на остановках общественного транспорта, не препятствовать проезду экстренных служб. Кроме того, машины могут переместить, если они стоят на пешеходном переходе, во втором ряду или в зоне действия запрещающих знаков.

Чтобы узнать, куда отвезли эвакуированный автомобиль, следует позвонить по номеру 112 или отправить запрос в приложении «112 МО».