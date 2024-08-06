Свыше 3 тысяч машин эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю

Свыше 3,5 тысячи машин эвакуировали с подмосковных улиц за неделю из-за нарушений правил парковки. Это на 162 автомобиля больше, чем неделей ранее.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, больше всего нарушителей выявили в Ленинском округе, там эвакуировали 361 авто. Еще 347 оказалось в Красногорске, 311 — в Мытищах, 292 — в Химках и 204 — в Пушкино.

Водителей призывают быть внимательными и парковаться правильно, не мешать проезжу экстренных служб и спецтехники.

Узнать расположение эвакуированной машины можно по номеру 112 или на сайте Центра безопасности дорожного движения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».