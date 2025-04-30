Свыше 3 тысяч кубометров мусора вывезут с территории недостроя в Звенигороде

На улице Радужная завершают снос недостроенного 5-этажного жилого дома. Двухсекционное здание на 50 квартир начали возводить еще в 2000-х, но в 2010 году стройка окончательно остановилась и постепенно конструкции пришли в аварийное состояние.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов побывал на месте снова и сообщил о планах полностью ликвидировать недострой к 9 мая этого года. В рамках этого мероприятия подрядная организация завершит очистку площадки от строительного мусора, который там скопился. К указанной дате на площадке будет убрано около 3000 кубометров строительных отходов, все они будут отправлены на переработку, что поможет снизить экологическую нагрузку и привести территорию в порядок.

После завершения работ планируют подготовить проект благоустройства, чтобы преобразовать участок в комфортное место. Местные жители выразили желание вернуть сюда тихий сквер с яблоневым садом. Это предложение уже зафиксировано, и сейчас разрабатывают проект.

Сейчас в реестре самовольных, аварийных и недостроенных объектов округа числится 168 зданий. В этом году поставили задачу ликвидировать не менее 55 из них. За первый квартал 2025 года уже решили вопросы с 11 объектами: семь зданий снесли, еще четыре — легализовали по решению суда. Также в апреле этого года ликвидировали два расселенных многоквартирных дома в Одинцово на улице Вокзальной.