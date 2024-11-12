Свыше 3 тысяч ям заделали в Подмосковье с начала ноября

Свыше 3,2 тысячи ям отремонтировали на дорогах Подмосковья с начала ноября. Самые масштабные работы прошли в Егорьевске, Шатуре, Ликино-Дулеве, Воскресенске и Орехово-Зуеве.
Как рассказали в подмосковном Минздраве, специалисты «Мосавтодора» отремонтировали свыше 1,3 тысячи ям на региональных и 1,9 тысячи — на муниципальных дорогах.
Работы проводят в Подмосковье круглый год для этого инспекторы регулярно обследуют сеть и выявляют дефекты. В холодный сезон ремонт проводят со специальной смесью. Весь процесс контролируют через систему СКПДИ.
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