Свыше 3 тысяч ям заделали в Подмосковье с начала ноября

Свыше 3,2 тысячи ям отремонтировали на дорогах Подмосковья с начала ноября. Самые масштабные работы прошли в Егорьевске, Шатуре, Ликино-Дулеве, Воскресенске и Орехово-Зуеве.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, специалисты «Мосавтодора» отремонтировали свыше 1,3 тысячи ям на региональных и 1,9 тысячи — на муниципальных дорогах.

Работы проводят в Подмосковье круглый год для этого инспекторы регулярно обследуют сеть и выявляют дефекты. В холодный сезон ремонт проводят со специальной смесью. Весь процесс контролируют через систему СКПДИ.