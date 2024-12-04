Свыше 3 тысяч ям отремонтировали в Подмосковье за неделю

Около 3,4 тысячи ям отремонтировали на дорогах в Подмосковье за неделю. Работы провели в Егорьевске, Шатуре, Солнечногорске и других муниципалитетах.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, на региональных дорогах отремонтировали свыше 1,9 тысячи ям. Больше всего работ провели в Егорьевске, Шатуре, Воскресенске, Ликино-Дулеве и Орехово-Зуеве.

Муниципальные дороги привели в порядок в Солнечногорске, Наро-Фоминске, Пушкино, Раменском и других округах. Всего ликвидировали 1,4 тысячи дефектов.

Ямочный ремонт проводят в Подмосковье круглый год. Зимой эти работы проводят при помощи специальной холодной смеси.