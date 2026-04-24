Свыше 3 тысяч исследований качества воды провели в Подмосковье с начала апреля

В Московской области продолжают тщательно контролировать состояние водных ресурсов. С начала апреля специалисты Мособлводоканала отобрали свыше трех тысяч проб воды.

Основная часть исследований пришлась на водозаборные узлы и артезианские скважины, где отобрали более двух тысяч образцов. Еще около тысячи проб взяли на объектах водоотведения, включая канализационные насосные станции и очистные сооружения.

Система регулярного мониторинга — один из ключевых инструментов обеспечения качества воды в регионе. Она позволяет одновременно решать несколько задач: контролировать безопасность питьевой воды, оценивать эффективность работы очистных систем, своевременно выявлять загрязнения и предотвращать аварийные ситуации.

Кроме того, с ее помощью отслеживают соблюдение правил сброса сточных вод со стороны предприятий и организаций.

Пробы берут подготовленные специалисты, использующие стерильную тару, что исключает риск внешнего загрязнения образцов.

На месте фиксируют базовые параметры, включая температуру, уровень pH и степень прозрачности. Каждая проба получает маркировку и сопровождается протоколом, после чего направляется в лабораторию для детального анализа.

Там проводят комплексное исследование, охватывающее микробиологические, органолептические, химические и токсикологические показатели. Такой подход позволяет получить полную картину состояния водных ресурсов.

Отдельное внимание уделяют контролю за состоянием сточных вод, поступающих в централизованную систему. Только за апрель специалисты отобрали 75 проб.