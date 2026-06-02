Свыше 3 тысяч элементов детских площадок отремонтировали в Подмосковье за неделю

В Подмосковье продолжается работа по поддержанию игровых зон в безопасном и исправном состоянии. За последнюю неделю мая специалисты коммунальных служб выполнили ремонт более трех тысяч элементов на детских площадках региона.

Наибольший объем восстановительных работ пришелся на Павлово-Посадский, Орехово-Зуевский, Богородский и Одинцовский округа, а также Балашиху. Именно там устранили больше всего дефектов и повреждений игрового оборудования.

В рамках планового обслуживания сотрудники коммунальных служб обновляли покрытие малых архитектурных форм, ремонтировали качели, карусели и горки, меняли изношенные крепежные элементы и восстанавливали участки резинового покрытия.

Основное внимание уделили устранению неисправностей, которые могли представлять потенциальную опасность для детей.

Как ранее отмечал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов, на территории региона расположено свыше 19 тысяч детских и спортивных площадок. В период весенне-летнего благоустройства их состояние находится на особом контроле инспекторов. Проверки охватывают все элементы игровых зон — от надежности конструкций до состояния песочниц и покрытий.

Особое значение имеет оперативное устранение аварийных дефектов. Неисправности, способные повлиять на безопасность посетителей, должны ликвидировать в течение суток. До завершения ремонтных работ доступ к потенциально опасным элементам или площадкам необходимо ограничить.

Жители Подмосковья также могут участвовать в контроле за состоянием игровых комплексов. В случае обнаружения повреждений или неисправностей они могут сообщить об этом в территориальные отделы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.