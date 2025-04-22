Почти 3 тысячи единиц техники водоканалов подготовили к летнему сезону в Подмосковье

В Подмосковье началась активная подготовка спецтехники водоканалов к летнему сезону. Специалисты проверили уже свыше 2,7 тысячи машин.

В теплое время года потребление воды растет, что увеличивает нагрузку на сети. На этом фоне особенно важно, чтобы автомобили для проведения аварийно-восстановительных и электромонтажных работ действовали исправно.

«Грамотный подход к использованию техники положительно отражается на сроке службы и эксплуатационных характеристиках. Поэтому при подготовке к новому сезону ресурсоснабжающие организации уделяют особое внимание ее состоянию», — подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Каждая машина обслуживает почти 200 километров сетей.

До начала лета механики проверят двигатели, тормозные системы, электрооборудование, заменят фильтры и технические жидкости, а также отремонтируют кузов и ходовую часть. Все бригады получат необходимое оборудование.

Кроме того, по госпрограмме приобретут новую технику для автопарка водоканалов Подмосковья.