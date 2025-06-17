Свыше 3 тысяч человек посетили фестиваль «За рулем» в Подмосковье

Более трех тысяч человек посетили фестиваль «За рулем Фест» на автодроме RDRC Racepark в Раменском. Для гостей провели развлекательную программу и соревнования по дрэг-рейсингу.

Гости фестиваля получили возможность прокатиться на новых автомобилях и дрэг-такси, посетить выставку редких машин, а также пообщаться с популярным автомобильным блогером Стасом Асафьевым. В рамках программы прошли квалификационные заезды второго этапа чемпионата России по дрэг-рейсингу.

​«Несмотря на сложные погодные условия, пилоты устроили для зрителей настоящее шоу с красивыми заездами, плотной борьбой и новыми рекордами», – сказал глава комитета дрэг-рейсинга Российской автомобильной федерации Тигран Сеферян.

Это уже второе крупное автоспортивное событие на автодроме RDRC Racepark в этом сезоне. В мае здесь прошел чемпионат России с рекордным числом участников. Впереди у любителей автоспорта еще несколько мероприятий, включая фестиваль тюнинга и дебютный Суперкубок России в сентябре.

​Ознакомиться с расписанием на сезон и приобрести билеты можно на официальном сайте.