Свыше 3 тысяч человек переселили из аварийных домов Подмосковья с января

Свыше 10 домов в микрорайоне Трудовая повторно обследуют на аварийность. Из-за судебных разбирательств расселение старых зданий отменили. Мособлдума провела выездное заседание, где депутаты рассказали о планах по расселению этих и других домов в Подмосковье.

Выездное заседание комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и ЖКХ прошло в микрорайоне Трудовая Дмитровского округа. На нем обсудили расселение аварийных домов. В микрорайоне 11 зданий были признаны ветхими в 2014 году.

«Здесь порядка 11 домов были признаны аварийными еще в 2014 году. Но при этом некоторые жители оказались не согласны с тем, чтобы переезжать. В суде не удалось доказать то, что дома были правильно юридически оформлены как аварийные, поскольку не хватало полного пакета документов», — сказал председатель комитета Олег Гаджиев.

Жительница Ирина Мирсантова рассказала, что люди уже выбрали квартиры в новых домах, но вынуждены оставаться в аварийных условиях из-за того, что суд отменил переселение.

После обращения в Мособлдуму администрация округа предложила выделить средства на проведение повторной экспертизы домов.

«Как только будет определено, какие дома признаны аварийными, то уже будет приниматься решение о выделении средств из бюджета на расселение. Такое решение всех устроило, большинство жителей хотят переехать. Полагаем, что этот вопрос в ближайшее время решится», — сказал председатель комитета.

Всего за прошлый год в Подмосковье в новые квартиры переехали 8,5 тысячи человек. С января — еще три тысячи. В программу вошли дома общей площадью 800 тысяч квадратных метров.