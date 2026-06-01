Свыше 3 тысяч бездомных собак прошли вакцинацию в Подмосковье с начала года

В Подмосковье продолжают развивать программу гуманного регулирования численности безнадзорных животных. С начала года в регионе отловили свыше 3,1 тысячи собак, а общее количество животных, проходящих процедуру по программе ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — возврат), продолжает снижаться.

Если в 2022 году через нее прошли около 13,5 тысячи собак, то в 2025-м этот показатель сократился до 9,2 тысячи.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, все мероприятия проводят в соответствии с принципами гуманного обращения с животными. После отлова собак доставляют в пункты временного содержания, где они проходят обязательный карантин, вакцинацию, стерилизацию и обработку от паразитов.

Затем животным устанавливают микрочип и специальную ушную бирку. После восстановления неагрессивных собак возвращают в привычную среду обитания.

Животные, которые нуждаются в дополнительном наблюдении или проявляют агрессивное поведение, остаются в приютах.

Жителям региона напоминают, что при обнаружении безнадзорной собаки без ушной бирки необходимо сообщить об этом по круглосуточному телефону горячей линии 8 (800) 550-65-22. После уточнения информации обращение передадут в службу отлова для дальнейшего реагирования.

В ведомстве также обращают внимание владельцев домашних животных на обязательную регистрацию собак. Специалисты подчеркивают, что постановка питомца на учет и его чипирование не только позволяют вести учет животных, но и значительно повышают шансы быстро найти хозяина в случае потери собаки.

Оформить регистрацию можно несколькими способами: через региональный портал госуслуг, в государственных ветклиниках Московской области или мобильных ветеринарных офисах.

В теплое время года такие выездные пункты работают в парках и садовых товариществах. Информация о графике их работы и адресах размещена на сайте «Мой АПК».