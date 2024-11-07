Свыше 3 тысяч банок огурцов Подмосковья продали на выставке в Китае

Производитель солений из Долгопрудного «Смарт» представил свою продукцию на Кантонской ярмарке в Гуанчжоу. Компания смогла продать более трех тысяч банок огурцов на сумму почти миллион рублей, о чем рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Московскую область на Кантонской ярмарке представили производитель лечебной косметики и бадов «Твинс Тэк» из Ленинского, производитель косметики и инструментов для волос «Гера Груп» из Королева и производитель маринованных солений «Смарт» из Долгопрудного.

Предприниматели использовали ярмарку для поиска иностранных партнеров и освоения новых рынков. Например, компания «Смарт» организовала встречу с китайским блогером, который во время стрима рекламировал подмосковные огурцы под брендом «Скатерть-самобранка». Пользователи соцсетей стали делать заказы на соленья прямо в комментариях, в итоге производителям удалось продать 3,4 тысячи банок соленых огурцов за 10 минут стриминга. Это принесло доход, равный почти миллиону рублей.

Принять участие в выставке компаниям помог Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.