Свыше 3 млн тонн минеральной воды в бутылках произвели в Подмосковье в 2024 году

Подмосковные производители выпустили свыше 3,2 миллиона тонн бутилированной минеральной воды в 2024 году. Это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Региональные предприятия занимают лидирующую позицию в России и Центральном Федеральном округе в данном направлении. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что за десять месяцев компании выпустили более 48,4% от общего объема минеральной воды без сахара, подсластителей и ароматизаторов в ЦФО и 16,1% от общероссийского объема.
Напомним, ведущими предприятиями в отрасли являются ООО «ПК „АКВАЛАЙФ“, ООО „Фонте Аква ПК“, ООО „ФКПЧФ БОБИМЭКС тм“ и другие.
Евросоюз столкнулся с неожиданной проблемой из-за Украины
В Сети появились сообщения о взрыве газового баллона на борту Embraer 190
Аварийный дом снесли в микрорайоне Пироговский в Мытищах
Производитель колбас в Клину втрое нарастит экспорт в 2025 году
Пенсионеры из Мытищ приняли участие в областном форуме
Незаконные граффити и рекламу убрали еще в 5 округах Подмосковья
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте