Свыше 3 млн тонн минеральной воды в бутылках произвели в Подмосковье в 2024 году

Подмосковные производители выпустили свыше 3,2 миллиона тонн бутилированной минеральной воды в 2024 году. Это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Региональные предприятия занимают лидирующую позицию в России и Центральном Федеральном округе в данном направлении. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что за десять месяцев компании выпустили более 48,4% от общего объема минеральной воды без сахара, подсластителей и ароматизаторов в ЦФО и 16,1% от общероссийского объема.

Напомним, ведущими предприятиями в отрасли являются ООО «ПК „АКВАЛАЙФ“, ООО „Фонте Аква ПК“, ООО „ФКПЧФ БОБИМЭКС тм“ и другие.