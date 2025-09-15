Свыше 3 млн телемедицинских консультаций провели в Подмосковье с начала года

Жители Московской области могут дистанционно проконсультироваться с врачом. С января телемедициной в регионе пользовались в три раза чаще, чем за аналогичный период прошлого года.

Консультации в онлайн-формате доступны взрослым, детям и беременным женщинам. Они позволяют, не тратя время на поездку в поликлинику, услышать мнение врача о результатах анализов и диспансеризации, скорректировать схему лечения и продлить электронный рецепт на льготный препарат.

«С начала года в Подмосковье врачи провели более 3,5 миллиона телемедицинских консультаций. Это в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Дистанционный прием доступен после первичного очного посещения специалиста.

Запись на телемедицинскую консультацию открыта в приложении «РТ ДокторОнлайн», раздел «Здоровье» на сайте государственных услуг, инфомат в медицинской организации, по номеру телефона 122. Также подать заявку можно на приеме у лечащего врача.