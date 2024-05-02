Свыше 3 млн человек побывали в парках Подмосковья за 10 дней | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 14:54 Свыше 3 млн человек побывали в парках Подмосковья за 10 дней Министерство благоустройства Московской области

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С 22 апреля по 1 мая подмосковные парки посетили 3,2 миллиона человек. Это на 1,3 тысячи больше, чем за такой же период прошлого года.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, в выходные парки в среднем посещали 410 тысяч человек. За четыре дня выходных численность гостей превысила 1,6 миллиона. При этом 1 мая в парках отдохнули 427 тысяч жителей.

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«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Самым популярным парком стал «Пехорка» в Балашихе. Там побывали 85,6 тысячи человек. Еще 69,2 тысячи отдохнули в Центральном парке Пушкино, 64,1 тысячи — в парке Толстого в Химках, 45,8 тысячи — в парке Мира в Мытищах и 45,4 тысячи — в Сестрорецком в Клину.

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