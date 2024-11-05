Свыше 3 миллионов жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа

С начала кампании по вакцинации от гриппа в Подмосковье прививку сделали свыше трех миллионов жителей. Пройти вакцинацию можно в поликлинике или мобильном комплексе.

Как отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Максим Максимов, передвижные станции работают в самых посещаемых местах городов.

«На данный момент вакцинация остается самым эффективным способом защиты от гриппа и его опасных осложнений. Сделать прививку можно в поликлинике. Также для удобства жителей в самых посещаемых местах городских округов работают мобильные комплексы», — отметил он.

Чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, нужно иметь с собой паспорт и полис ОМС. Перед процедурой пациенту проведут осмотр на предмет противопоказаний.

Узнать график и адреса работы мобильных комплексов можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе симуляционного центра для обучения сотрудников скорой помощи. Свои навыки там отработали уже 2,5 тысячи специалистов.