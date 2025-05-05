Свыше 29 тысяч ветеранов прошли диспансеризацию в Подмосковье с начала года

Свыше 29 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны прошли диспансеризацию в Подмосковье в этом году. Из них более четырех тысяч получили помощь на дому.

Как отметил заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, всего с начала года свое здоровье проверили более 29 тысяч ветеранов, из которых более 4,2 тысячи получили помощь на дому.

«Если пациент не может самостоятельно добраться до поликлиники, то к нему направляется бригада медицинских специалистов для проведения профосмотра или организуется транспорт до медицинского учреждения», — добавил он.

Чтобы пройти осмотр по месту прикрепления, необходимо обратиться в медучреждение с паспортом и полисом ОМС. Записаться также можно на регпортале «Здоровье» и по номеру 122.