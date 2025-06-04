Свыше 2,9 гектара охранных зон ЛЭП расчистили в Подмосковье с января

Свыше 2,9 гектара охранных зон вокруг ЛЭП в зоне обслуживания «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» расчистили в Подмосковье с начала года. Там убрали сорняки и кустарники, которые мешали безопасной работе сетей.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, больше всего работ провели в Раменском, Павловском Посаде и Чехове.

Опиловка крон деревьев и кустарников в зоне ЛЭП необходима для безопасной работы и надежности сетей. Это помогает избежать случаев повреждения линий и других объектов.

«Расчистка трасс вдоль ЛЭП является важным элементом профилактики незапланированных отключений. Мы регулярно проводим данные работы, чтобы минимизировать риски повреждения линий из-за падения деревьев или их контакта с проводами. Это особенно актуально в условиях непогоды, когда нагрузка на энергосистему возрастает», — отметил министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

Расчистку территории проводят силами специалистов «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион», а также подрядных организаций.