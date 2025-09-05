Свыше 280 кровель отремонтировали в домах Подмосковья за лето

В Московской области продолжается программа капитального ремонта крыш многоквартирных домов. С начала лета специалисты Управления технического надзора приняли уже 287 обновленных объектов.

Все работы выполнили под контролем экспертов и при участии муниципальных властей, чтобы обеспечить надежность и безопасность конструкций, а также повысить комфорт и качество жизни людей. Ремонт провели в Люберцах, Подольске, Красногорске, Одинцове, Раменском, Химках и других округах.

Строители заменяли стропильные системы и кровельное покрытие, ремонтировали вентиляционные шахты и дымовые трубы, устанавливали новые фановые трубы, дефлекторы и водостоки. Помимо этого, они утепляли и восстанавливали чердаки, обновляли слуховые окна и выходы, обрабатывали деревянные элементы специальными составами, устанавливали молниезащиту, ограждения и снегозадержатели.