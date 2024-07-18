Свыше 280 детей-сирот получили квартиры в Подмосковье с января

Около 7,8 тысячи детей-сирот получили квартиры в Подмосковье по губернаторской программе. Из них 284 переехали в собственное жилье с начала этого года.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, очередность на квартиры среди сирот в регионе отсутствует.

«Отмечу, что мы единственный регион страны, который предоставляет сертификат на покупку квартиры с 18 лет и у нас есть альтернатива — можно получить сразу готовую квартиру или купить ее по сертификату самостоятельно в любом городе Подмосковья», — рассказала первый заместитель председателя правительства области Людмила Болатаева.

В ведомстве добавили, что сейчас Подмосковье занимает лидирующую позицию по количеству выданных сиротам квартир. В этом году жилье обретут 986 человек. На эти цели направят 4,6 миллиарда рублей.

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