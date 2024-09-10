Свыше 2,8 тысячи подъездов Подмосковья отремонтируют к концу года

Свыше 2,8 тысячи подъездов в многоквартирных домах Подмосковья приведут в порядок в 2024 году. Из них 1491 уже преобразился, рассказал глава регионального МинЖКХ Антон Велиховский на заседании правительства.

В этом году схему финансирования ремонта подъездов в Подмосковье изменили: предусмотренные бюджетом средства передаются округам, после чего составляют план и согласовывают с МинЖКХ, рассказал Велиховский. Это позволяет сделать работу наиболее эффективной.

С начала года новый облик уже получил 1491 подъезд, это больше половины от всех запланированных объектов. Остальные находятся в работе, а до 1 октября программу выполнят на 90%. Полностью ее завершат к ноябрю.

Министр добавил, что в этом году традиционно пройдет конкурс на лучший подъезд. Комиссия выберет победителей по двум номинациям.

«Это конкурс на лучший отремонтированный подъезд и лучший тематический подъезд, когда жители сами выбирают ту тематику ремонта, которую реализуют с управляющей компанией. Для победителей организовываем поездки по России: Санкт-Петербург, Калининград, Казань и другие города. Жители очень довольны, активно участвуют в программе, показывая, как важно для них ремонт в их доме», — добавил министр.

Ремонт подъездов уже завершили в Пушкино, Сергиевом Посаде, Красногорске, Павловском Посаде и других муниципалитетах.

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