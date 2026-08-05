Свыше 28 тысяч пациентов больницы в Жуковском прошли диспансеризацию с января

С начала года в Жуковской областной клинической больнице диспансеризацию прошли 28 413 человек. Комплексное обследование позволяет за одно посещение сдать анализы, сделать ЭКГ и получить консультацию специалиста.

Такие процедуры помогают выявлять заболевания на ранних стадиях.

«Очень частно у людей преклонного возраста, особенно у мужчин, выявляется гипертония, повышенный холестерин или изменения в простате. Вовремя оценив риски и выполнив рекомендации врача, большинство пациентов нормализуют свои показатели за месяц», — пояснила заведующая отделением профилактики городской поликлиники Жуковской больницы Наталия Пирютко.

Единые дни диспансеризации пройдут 8 и 22 августа, 12 и 26 сентября, 10 и 24 октября, 21 и 28 ноября, а также 12 и 26 декабря. Кроме того, пройти обследование можно в будние дни с 8:00 до 19:00. Первый этап занимает около двух часов.

Диспансеризацию проводят в городской поликлинике Жуковского по адресу: улица Фрунзе, 1 (вход со стороны улицы Чкалова, 28).

Записаться можно через региональный портал госуслуг, по номеру 122 или на стойке администрации.