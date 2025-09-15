Свыше 270 тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа

В Московской области продолжается кампания по вакцинации жителей от гриппа. Прививку уже сделали свыше 270 человек, среди которых 170 тысяч взрослых.

Вакцинацию можно пройти в поликлинике по месту прикрепления, фельдшерско-акушерских пунктах, а также в мобильных комплексах, которые работают возле железнодорожных станций, автомобильных вокзалов и торговых центров.

Для прививки в Подмосковье используют безопасные современные вакцины «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс квадри», созданные в России.

«Всего в этом году планируем привить от гриппа боле 3,3 миллиона взрослого населения», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Он напомнил, что вакцинация защищает от гриппа и опасных осложнений заболевания.

Перед процедурой врачи проводят осмотр и определяют, нет ли противопоказаний. Записаться на прием к специалисту можно через раздел «Здоровье» на сайте государственных услуг, по номеру 122 или через при помощи бота в Telegram.

График выезда мобильных комплексов доступен по ссылке.