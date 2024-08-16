Свыше 270 человек прошли диспансеризацию в парках Химок этим летом

Акция «Проверь здоровье в парке» привлекла свыше 270 жителей Химок. Этим летом медицинские осмотры в музейно-выставочном комплексе «Артишок» в парке имени Толстого провели сотрудники местной больницы.

Каждый желающий имел возможность сдать общий и биохимический анализ крови, а также пройти онкоскрининг, спирометрию, антропометрию и анкетирование. Специалисты проверяли сердечно-сосудистые риски, делали электрокардиограммы и измеряли давление.

«Диспансеризацию взрослым необходимо проходить даже если нет никаких жалоб. Очень удобно, что сейчас в парке открыт такой пункт, где любой желающий имеет возможность проконсультироваться со специалистом и получить направления на базовые анализы», — отметила муниципальный депутат, председатель Совета медсестер Надежда Смирнова.

Проверить свое здоровье на свежем воздухе можно каждое воскресенье с 10:00 до 14:00 в парке имени Толстого. Запись возможно при наличии с собой паспорта и полиса ОМС. Результаты осмотра доступны в личном кабинете на портале «Здоровье».

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