Свыше 27 тысяч заявлений на выплату на питание подали в Подмосковье с января

Более 27,5 тысячи онлайн-заявок на оформление выплаты на питание для будущих и кормящих матерей, а также детей до трех лет, подали в Подмосковье с начала года. Сделать это можно через «Госуслуги».

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, ежемесячные выплаты назначают беременным со срока 12 недель, а также кормящим матерям в течение шести месяцев после родов и детям до трех лет.

«Если в семье несколько детей в возрасте до трех лет, выплата предоставляется на каждого ребенка», — пояснили в ведомстве.

Получить услугу можно в разделе регинального портала «Семья» — «Маткапитал и выплаты». Решение поступит в личный кабинет в течение семи рабочих дней.

Беременным, стоящим на учете в государственных медучреждениях региона, придет предзаполненная форма. Нужно лишь проверить данные и отправить заявку.