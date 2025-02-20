Свыше 2,7 тыс. детей прошли лечение зубов под наркозом в Подмосковье в 2024 году

В Подмосковье дети могут лечить зубы под общим наркозом. В 2024 году этой услугой воспользовались 2,7 тысячи юных пациентов.

Наркоз доступен для детей в возрасте до трех лет. Кроме того, он показан для страдающих сердечно-сосудистыми, психоневрологическими заболеваниями и другими патологиями, которые не позволяют лечить зубы под местной анестезией.

«На данный момент такой метод лечения для маленьких пациентов доступен в Московской областной, Домодедовской и Люберецкой стоматологических поликлиниках, а также Одинцовской больнице», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Перед процедурой ребенка должен обследовать профильный специалист, который определяет, есть ли противопоказания для наркоза. После пробуждения за юным пациентом наблюдают анестезиологи-реаниматологи.

Услугу оказывают по полису ОМС бесплатно.