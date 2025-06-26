Свыше 2,7 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры с января

Жители Подмосковья могут бесплатно проверить свое здоровье в ходе диспансеризации и профосмотров врачей. Сделать это можно в поликлинике по месту прикрепления. С начала года возможностью воспользовались свыше 2,7 миллиона человек.

Как отметил заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин, диспансеризация позволила выявить у жителей почти 65 тысяч заболеваний, о которых они ранее не знали, а также 1,5 тысячи онкологических патологий.

«Все пациенты, у которых были обнаружены патологии, направлены на дополнительную диагностику и лечение, а также взяты на диспансерное наблюдение», — сказал он.

Узнать результаты медосмотра можно при помощи телемедицинской консультации.

Пройти диспансеризацию можно в поликлинике, куда нужно обратиться с паспортом и полисом ОМС. Записаться также можно через интернет-портал «Здоровье», а также по телефону 122.