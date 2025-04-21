Свыше 2,7 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю

Сейчас в Подмосковье действуют 209 парков и лесопарков. С 14 по 20 апреля их посетили свыше 2,7 миллиона человек, что превысило аналогичный показатель прошлого года на 1,1 миллиона.

Максимальное количество гостей в парках региона зарегистрировали в субботу, 19 апреля, когда в местах отдыха побывали более 520 тысяч человек.

«Наша работа направлена на то, чтобы количество парков и лесопарков Московской области росло, а также увеличивалась их посещаемость», — пояснил заместитель председателя правительства региона — министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Одним из самых популярных за неделю стал парк «Пехорка» в Балашихе, где побывали свыше 107 тысяч человек. На втором месте по посещаемости оказался Центральный парк в Долгопрудном, где отдохнули 68 тысяч гостей. Третью строчку занял Центральный парк в Пушкино с показателем 66 тысяч человек.