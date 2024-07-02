Свыше 27 гектаров земли передадут производителям сельхозтоваров Подмосковья

Фото: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Первые положительные решения судов появились в Подмосковье после введения новых правил по изъятию земель сельхозназначения. Соответствующие изменения вступили в силу в декабре 2022 года. Они позволили уменьшить срок проведения необходимых процедур с трех лет до одного года.

Земельные участки, которые стали объектом судебных разбирательств, долгое время не использовались владельцами по назначению. Несмотря на проводимые мероприятия по муниципальному земельному контролю и государственному земельному надзору, они так и не были задействованы.

На сегодняшний день суд принял положительные решения по земельным участкам общей площадью 27,7 гектара, включая 7,7 гектара в Орехово-Зуевском городском округе, 15,5 гектара в Шатуре и 4,5 гектара в Павловском Посаде.

Планируется, что эти земельные участки в ближайшем будущем будут выставлены на аукцион для привлечения сельскохозяйственных производителей и включения их в сельскохозяйственный оборот.

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