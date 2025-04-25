Свыше 265 квадратных метров парковых зон в Истре обработали от клещей

В Истре провели противоклещевую обработку на территории свыше 265 тысяч квадратных метров, что на 150 тысяч больше, чем в прошлом году. Специалисты защитили от насекомых Центральный городской парк, лесопарк «Шишкин лес», парки Фабричный, Павловская Слобода, «Гучково», территорию набережной Песочная и пляжа близи улицы Ленина.
Пик появления клещей приходится на апрель и май. В Москве уже в текущем месяце из-за укусов к врачам обратился 421 человек и у 38 обнаружили опасные бактерии — боррелии. Клещи вызывают такие инфекционные заболевания, как эрлихиоз, коксиеллез, туляремия, клещевой тиф и клещевой паралич. Поэтому очистку от этих насекомых проводят несколько раз за сезон с периодичностью в полтора месяца.
Напомним, что в случае укуса необходимо оперативно обратиться в ближайшую больницу или позвонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.
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