Свыше 260 соцработников Подмосковья оформили компенсацию аренды жилья

Выплату могут получить как новые сотрудники, так и те, кто давно трудится в социальных центрах, рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева. Если в учреждении работает семейная пара, то они могут получить компенсацию в размере 30 тысяч рублей, если работает только один член семьи, то поддержка составляет 20 тысяч.

«Выплату могут получить как новые сотрудники, так и те, кто работает в наших социальных центрах уже давно. Отмечу, что процесс получения выплаты мы оцифровали и сделали максимально удобным», — рассказала она.

В ведомстве напомнили, что социальным работникам положена выплата при трудоустройстве знакомых по рекомендации, а также ежегодная поддержка 50 тысяч рублей в первый год работы и 100 тысяч рублей — во второй.

Новые меры поддержки охватят 47 учреждений и около 1,5 тысячи специалистов.