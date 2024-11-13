Свыше 260 соцработников Подмосковья оформили компенсацию аренды жилья
Свыше 260 сотрудников социальных центров Подмосковья оформили ежемесячную выплату на аренду жилья. Поддержку могут получить специалисты по уходу за инвалидами.
Выплату могут получить как новые сотрудники, так и те, кто давно трудится в социальных центрах, рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева. Если в учреждении работает семейная пара, то они могут получить компенсацию в размере 30 тысяч рублей, если работает только один член семьи, то поддержка составляет 20 тысяч.
«Выплату могут получить как новые сотрудники, так и те, кто работает в наших социальных центрах уже давно. Отмечу, что процесс получения выплаты мы оцифровали и сделали максимально удобным», — рассказала она.
В ведомстве напомнили, что социальным работникам положена выплата при трудоустройстве знакомых по рекомендации, а также ежегодная поддержка 50 тысяч рублей в первый год работы и 100 тысяч рублей — во второй.
Новые меры поддержки охватят 47 учреждений и около 1,5 тысячи специалистов.