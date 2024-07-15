Свыше 260 машин задействовали для аэрации дорог в Подмосковье

Специалисты дорожных служб Московской области продолжают проводить работы по аэрации дорог в связи с жаркой погодой. В рамках мероприятий задействовано 265 поливомоечных машин.

Заместитель председателя правительства, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик сообщил, что работы проводятся в 285 населенных пунктах региона. Сегодня до конца дня специалисты выполнят обработку порядка семи тысяч километров асфальтового покрытия.

На муниципальной сети задействовано примерно 190 единиц специализированной техники, а на региональной — около 70 поливомоечных машин.

Минтранс Подмосковья призывает участников дорожного движения быть осторожными и, по возможности, избегать лишних поездок в период сильной жары. Также важно воздерживаться от вождения автомобиля при плохом самочувствии.

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